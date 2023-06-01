لمدة 6 أيام… #الأرصاد: #درجة_الحرارة تتجاوز 45 في 4 مناطق بدءًا من هذا الموعد #عاجل

توقع المركز الوطني للأرصاد تجاوز درجات الحرارة الـ45 درجة على أجزاء من 4 مناطق، لمدة 6 أيام.

وذكر «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أنه «من الأحد القادم وحتى نهاية الأسبوع، يُتوقع تجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية على أجزاء من الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض».

وأوضح المركز أن ذلك يأتي تزامناً مع دخول فصل الصيف من الناحية الإرصادية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الأربعاء حتى الأحد المقبل الموافق الرابع من يونيو الجاري.