باريس_سان_جيرمان يعلن رحيل #ميسي رسميا

كشف كريستوف جالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق بشكل رسمي.

قال جالتيه في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن مباراة بي إس جي ضد كليرمون، يوم السبت، في الجولة 38 من الدوري، ستكون الأخيرة لميسي في ملعب حديقة الأمراء.

أضاف المدرب الفرنسي أنه تشرف كثيرا بالعمل مع (ليو) أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، مؤكدا أنه كان ركيزة مهمة للغاية طوال الموسم الجاري.

وأتم تصريحاته "لذا أرى أن الانتقادات التي تعرض لها ميسي طوال الموسم غير مبررة، وأتمنى أن تستقبله الجماهير بشكل يليق به في مباراة السبت".