وزير_الخارجية لـ«لافروف»: #السعودية تدعم كافة مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة «بريكس» في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب إفريقيا.

جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء، موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة «بريكس»، التي تنعقد تحت شعار: «شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة».

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.