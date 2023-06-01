استشاري #قلب يكشف مفاجأة عن علاقة #الصداع بـ #ارتفاع_ضغط_الدم

كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن مفاجأة بشأن ارتباط الصداع بارتفاع ضغط الدم.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ارتفاع الضغط ليس سبباً شائعاً للصداع كما يعتقد بعض الناس، لأن ارتفاع الضغط في أغلب الأوقات صامتٌ».

وعن إمكانية تناول المصاب بـ«جلطة في القلب» القهوة، قال استشاري وأستاذ أمراض القلب: «لا تُمنع القهوة عمّن أصيب بجلطة حديثة في القلب... لكن يعتدل في شربها بحيث لاتتجاوز ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً».

كما نّبه إلى ضرورة التحكم في ارتفاع الكلسترول الضار، باعتباره من أهم مسببات جلطات الدماغ والقلب، متابعاً: «كل 1مليمول/لتر انخفاض في الكلسترول الضار (يعادل 39 ملغ/دسل) يخفض نسبة جلطات القلب 22%».