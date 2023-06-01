روسيا قبل قمة #أوبك+: علاقتنا مع #السعودية بناءة وقائمة على التفاهم والاحترام

وصف المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، العلاقة بين روسيا والمملكة العربية السعودية بأنها بناءة وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.

وقال «بيسكوف» في إفادة صحفية، اليوم الخميس، رداً على سؤال بشأن تقييم «الكرملين» للعلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية، قبل قمة «أوبك+» في فيينا، الأحد المقبل: «علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية بناءة وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والعمل الجاد».

وقبل ساعات التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة «بريكس» في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب إفريقيا.

جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء، موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة «بريكس»، التي تنعقد تحت شعار: «شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة».