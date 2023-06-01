أعضاء 3 متوفين دماغيًّا تنهي معاناة 6 مواطنين مع #أمراض_القصور_العضوي

حصل فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، على موافقات للتبرع بأعضاء ثلاثة متوفين دماغيًّا في كل من مستشفى الإيمان العام بالرياض ومستشفى كليفلاند أبوظبي لصالح مرضى القصور العضوي.

وأجرى الفريق عمليتي زراعة كبد وعمليتي زراعة كلى بالإضافة إلى إجراء عمليتي زراعة رئتين أنقذت حياة ستة مواطنين وأنهت معاناتهم مع أمراض القصور العضوي.

تضمنت العمليات إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر 62 ومواطنة تبلغ من العمر 16 عامًا عانيا لسنوات من القصور الكبدي وذلك بإجراء عمليتي زراعة كبد لهما، كما تم إنقاذ حياة مواطنتين تبلغان من العمر 31 عاما و45 عامًا وإنهاء معاناتهما مع الفشل الرئوي وذلك بإجراء عمليتي زراعة رئتين لهما.

وأنهى الفريق معاناة مواطنين آخرين بلغا من العمر 64 عامًا و 69 عامًا مع مرض القصور الكلوي وجلسات الغسيل الدموي وذلك بإجراء عمليتي زراعة كلى لهما.

من جهته، أكد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي أن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية ووفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى.

وأوضح أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة, مشيدا بجهود مركز الإحالات بوزارة الصحة وذلك لنقلهم الأعضاء المستأصلة بأسرع وقت ممكن.