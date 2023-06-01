وزير الشؤون الدينية الماليزي: مبادرة #طريق_ مكة أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

أشاد وزير الشؤون الدينية الماليزي، السناتور الدكتور محمد نعيم بن مختار، بمبادرات المملكة العربية السعودية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأهمها مبادرة "طريق مكة"، التي يتمتع بها الحاج الماليزي منذ إطلاقها قبل 5 سنوات، وتُسهل إنهاء إجراءات السفر لضيوف الرحمن من مملكة ماليزيا حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الماليزي للصالة المخصصة للمبادرة، في مطار كوالالمبور الدولي، اليوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا، مساعد بن إبراهيم السليم، ومشرف صالة المبادرة ممثل وزارة الداخلية، العقيد عبدالله العيبان.

وأطلع الوزير خلال الزيارة على اكتمال جاهزية الصالة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها في الجانبين السعودي والماليزي، كما التقى فريق عمل المبادرة.

وسأل الوزير الله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، خير الجزاء، على ما يقدمانه لخدمة الحجاج، مقدماً شكره وتقديره للجهات المشاركة في إنجاح مبادرة "طريق مكة".

وتنفذ وزارة الداخلية مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، للعام الخامس، وذلك في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.