سفير #المملكة لدى #إندونيسيا: مبادرة «#طريق_مكة» تيّسر إجراءات دخول الحجاج

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، فيصل عامودي، أن تنفيذ مبادرة "طريق مكة" بإندونيسيا، يهدف إلى تيسير إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن إلى المملكة العربية السعودية قبل مغادرتهم بلدهم.

وأوضح أن المملكة دأبت على تسخير جميع إمكاناتها المالية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وذكر أن مبادرة "طريق مكة" تأتي استمراراً لجهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في العديد من الدول ومنها حجاج جمهورية إندونيسيا.

ونوه بالتعاون بين البلدين في تقديم تسهيلات تخدم مبادرة "طريق مكة"، مقدماً شكره لوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية التي تعاونت في نجاح المبادرة.