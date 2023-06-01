دولة أوروبية وعضو #ناتو.. انتخاب أول رئيس جمهورية «مثلي الجنس» في العالم

فاز وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيتش، اليوم، بانتخابات الرئاسة في بلاده، ليصبح أول شخص «مثلي الجنس» يتولى هذا المنصب في العالم.

وسيتولى «رينكيفيتش» البالغ من العمر 49 عاماً حكم لاتفيا، التي تعد من أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2027، بعدما قرر الرئيس إيغيلز ليفيتس عدم الترشح لولاية ثانية.

وقال «رينكيفيتش» بعد التصويت على اختياره في البرلمان: «سأفعل كل ما يمكن من أجل بلادنا لكي تزدهر وتكون آمنة».

وأعلن رئيس لاتفيا –يختاره مجلس النواب ويعتبر دوراً شرفياً إلى حد كبير- مثليته الجنسية في عام 2014، وهو أول شخصية سياسية بارزة في البلاد تقوم بمثل هذا الإعلان.

ويشغل الرئيس الجديد للاتفيا منصب وزير الخارجية في البلاد منذ 2011، وقبل ذلك كان يعمل محللاً إخبارياً في إذاعة «لاتفياس» العامة، وفي كل من وزارة الدفاع ومكتب الرئيس.