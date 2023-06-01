بورصات_الخليج تغلق على ارتفاع مدعومة بتفاؤل وقف رفع #الفائدة_الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، وسط تفاؤل حيال وقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، وإقرار مجلس النواب مشروع قانون لتعليق سقف الدين الأمريكي.

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسب مبكرة ليختتم التعاملات دون تغيير يذكر، وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 1.4 بالمئة مع زيادة سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.4 بالمئة.

وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.5 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة وسهم مصرف الريان اثنين بالمئة، غير أن المؤشر الرئيسي في أبوظبي هبط 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر على ارتفاع 0.2 بالمئة.