أمريكا تفرض عقوبات على أعضاء بـ #الحرس_الثوري و #فيلق_القدس في #إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، وشركة تابعة لفيلق القدس، ذراعه للعمليات الخارجية، تتهمهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إنها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحفيون، بالخارج.