المرور_السعودي: ضبط 1722 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

نفذ المرور السعودي، الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المرور في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ضبطت إدارات المرور 1722 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخمصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.