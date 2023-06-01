حصول 197,935 سعوديًا على الإعفاء الإلكتروني للتأشيرة البريطانية خلال عام

أعلن السفير البريطاني في المملكة، عن حصول قرابة 198 ألف مواطن سعودي على الإعفاء الإلكتروني للتأشيرة البريطانية.

وقال السفير البريطاني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم الذكرى الأولى لإطلاق نظام الإعفاء الإلكتروني للتأشيرة البريطانية (EVW).. يسرني أن أعلن أن 197,935 مواطنا سعوديا قد حصلوا على الإعفاء الإلكتروني منذ إطلاق النظام العام الماضي، مما أثرى التواصل بين الشعبين".

ويعد الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية (EVW)، تصريح سفر يسمح لحامله الدخول إلى المملكة المتحدة.

ويمكن استخدام الإعفاء الإلكتروني للتأشيرة البريطانية بدلاً من الفيزا، مما يلغي الحاجة لاستخراج تأشيرة بريطانيا.