مسؤول أمريكي: نعمل مع #السعودية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في #السودان

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد أعلن فرض عقوبات على كيانات تدعم قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إدامة العنف، داعيا طرفي الصراع في السودان إلى وقف فوري لأعمال العنف في السودان.

وأضاف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أنه يوجد قلق من إطلاق سراح الكثير من فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير خلال أحداث العنف، مشددا على أن ذلك يشكل تأثيرا سلبيا على حل الصراع في السودان.

وتابع المسؤول الأمريكي: "لم ينسحب أي من طرفي الصراع في السودان من محادثات السلام في جدة"، مؤكدا أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية ضد السودان إذا واصلت الأطراف تدمير بلدها.