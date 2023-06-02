الدولار يتراجع بفعل توقعات عدم رفع #الفائدة_الأمريكية

يتجه الدولار، اليوم الجمعة، إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير، مع توقع المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، لن يرفع الفائدة هذا الشهر.

وصعد الدولار الأسترالي بعد زيادة للحد الأدنى للأجور عززت مراهنات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددا في الأسبوع المقبل، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني. وسجل في أحدث تداول انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة.

وصعد الدولار مقابل الين، بعد تكبد أطول سلسلة خسائر يومية مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد أربعة أيام من التراجع. وسجل الدولار في أحدث تداول ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 138.89 ين.

واستقر اليورو عند 1.0769 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.07685 دولار أمس الخميس.