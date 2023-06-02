رغم مذكرة التوقيف الدولية.. دعوة #بوتين لحضور «#قمة_بريكس» في جنوب أفريقيا

وُجهت دعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة للاقتصادات الناشئة، في جنوب أفريقيا، في أغسطس المقبل، على الرغم من كونه موضوع مذكرة توقيف دولية.

وتلقى جميع رؤساء تكتل دول بريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة لحضور قمة مقررة، من 22 إلى 24 أغسطس المقبل، في جوهانسبرج، طبقا لما ذكرته وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في مارس الماضي، أمر اعتقال ضد بوتين.، وستكون جنوب أفريقيا، وهي من الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ملزمة باعتقال الرئيس الروسي، لدى دخوله البلاد، وحتى الآن، لم توضح جنوب أفريقيا موقفها بشأن الإجراء.