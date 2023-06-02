السودان.. تصاعد الاشتباكات بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار

تصاعدت الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان، الليلة الماضية، واستمرت حتى صباح اليوم الجمعة، بعد انهيار محادثات كانت تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وقال سكان في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة: إن الجيش استأنف الضربات الجوية واستخدم المزيد من المدفعية مع استمرار الاشتباكات في غياب أي مؤشرات على انسحاب قوات الدعم السريع من شوارع المدينة والمنازل التي احتلتها.

وعلقت الولايات المتحدة والسعودية محادثات الهدنة أمس الخميس بعد انهيار وقف لإطلاق النار توسطتا فيه، واتهمتا الجانبين باحتلال المنازل والشركات والمستشفيات وشن ضربات جوية وهجمات والقيام بتحركات عسكرية محظورة.

وقال مسؤول أمريكي، إن واشنطن فرضت عقوبات على شركات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع وهددت بمزيد من الإجراءات "إذا استمر الطرفان في تدمير بلدهما".