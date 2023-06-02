انقطاع الكهرباء يجبر #نادي_المدينة_المنورة_الأدبي على إغلاق أبوابه (فيديو)

أُغلق نادي المدينة المنورة الأدبي، أبوابه؛ بسبب انقطاع الكهرباء منذ أسبوعين، وذلك بسبب عدم تحديث المعلومات المتعلقة بالنادي في البنك.

جاء ذلك في على لسان سكرتير النادي نايف الجهني، عبر برنامج "ياهلا بالعرفج"، حيث استضافه العرفج وتحدث من أمام بوابة النادي عن سبب الإغلاق.

وقال نايف: "لنا تسعة أشهر وحسابنا بالبنك مغلق، وكنا نقاوم رغم الإغلاق ولكن الأسبوع الماضي أغلقت الكهرباء ولا يوجد لدينا سداد، ولنا فترة طويلة في هذه المشكلة، وخاطبنا وزارة الثقافة بهذا الخصوص وكل ما يجي إنذار من بنك الرياض أو أيًّا كان يجري عملية البحث عن التحديث، والوزارة تخاطب المالية وتأخذ دورتها إلى البنك المركزي".

وأضاف: "حاولنا عدة مرات مع بنك الرياض، ولم يستجب، والغريب أن البنوك الأخرى حدّثت بيانات النوادي الأخرى، والآن لنا ثمانية أشهر بدون مرتبات للموظفين ومن غير فعاليات أو أي شيء، الحسابات مجمدة ولا يوجد لدينا أي شيء، وأسبوعين بدون كهرباء.!، والنادي أُسس عام 1395".