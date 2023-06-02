تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى #السودان

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي متوجه إلى ميناء بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة، تشتمل على 50 طنا من السلال الغذائية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

ويأتي ذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.