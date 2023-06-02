بلومبرغ: #أرامكو تتعاون مع شركات تركية في مشروعات تقدر بـ50 مليار دولار

قالت وكالة بلومبرغ، إن شركة أرامكو التقت خلال الأسبوع الماضي بعدد من المقاولين الأتراك لمناقشة مشروعات محتملة تقدر بنحو 50 مليون دولار أمريكي في السعودية.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن اجتماع رجال الأعمال الأتراك مع ممثلي الشركة يؤكد تحسن العلاقات بين السعودية وتركيا.

ونقلت “بلومبرغ” عن إردال إرين، رئيس اتحاد المقاولين الأتراك قوله إن ممثلي أرامكو اجتمعوا مع مسئولي 80 شركة في ورش عمل عقدت في أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بهدف اختيارهم للمشاريع المخطط لها حتى العام 2025.

وأضاف “إرين”، أن شركة أرامكو تريد رؤية أكبر عدد ممكن من المقاولين الأتراك في مشاريعها، والتي تشمل مجالات تكرير النفط، والأنابيب، ومباني الإدارة، والبنية التحتية التي تستثمر قرابة 50 مليار دولار.

وأوضح أن شركة أرامكو تعد قائمة بأسماء المقاولين الذين يمكنهم المشاركة في تلك المشروعات، قبل الاجتماع مجددا في المملكة.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أن هذه المشروعات تعد شريان حياة للمقاولين الذين خسروا أعمالهم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.