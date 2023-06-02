استقالة ثاني مسؤول عن السلامة والأمان في #تويتر في غضون أيام

استقالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في "تويتر" من الشركة، في أحدث خروج رفيع المستوى من الشبكة الاجتماعية المتعثرة منذ أن استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر.

وأكدت إروين مغادرتها لوسائل الإعلام لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ذكرت مجلة Fortune في وقت سابق أن حساب Slack الداخلي لإيروين يبدو أنه قد تم تعطيله.

تولت إيلا إروين المنصب عندما غادر الرئيس السابق يوئيل روث في نوفمبر 2022، بعد شهر من تولي ماسك إدارة تويتر.