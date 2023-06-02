آل_باتشينو يصدم شريكته ذات الأصول الكويتية بعد علمه بحملها.. ماذا فعل؟

صدم الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو، شريكته نور الفلاح ذات الأصول الكويتية، عندما علم بنبأ حملها وهو في عمر الـ83 عاما.

وطلب آل باتشينو، من نور الفلاح إجراء اختبار الحمض النووي لإثناء نسب الجنين، وفق موقع "تي إم زي".

وكشف الموقع أن الممثل الأمريكي، شكك في نسب الطفل خاصة أنه تجاوز الثمانين عاما وغير قادر على الإنجاب، أو جعل أي امرأة تحمل منه، مشيرا إلى أنه يعاني من مشاكل طبية تمنعه من الإنجاب.

وأوضح الموقع أن آل باتشينو صدم من خبر الحمل، مطالبا بالخضوع لاختبار الحمض النووي الذي أظهر في النهاية أن الطفل من صلبه.

وعارضة الأزياء “نور الفلاح” ذات أصول كويتية فهي من أب كويتي وأم أمريكية، وتبلغ من العمر 29 عامًا، وهى الآن حامل في شهرها الثامن بعد ارتباطها بالممثل الأمريكي في شهر أبريل من العام الماضي.