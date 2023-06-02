17 مدينة ومنطقة في #السعودية تعيش أجواء الترفيه حتى نهاية سبتمبر

تعيش 17 مدينة ومنطقة في السعودية أجواء الترفيه حتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث تستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، إنه تم وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

وأضاف أن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها منتنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.