“نيويورك تايمز”: #السعودية تنشئ صندوقاً ضخماً لجذب نجوم كرة القدم في العالم #عاجل

قالت "نيويورك تايمز"، إن المملكة أنشأت صندوقاً ضخماً لجذب أكبر نجوم كرة القدم في العالم، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تسعى إلى تحويل الدوري المحلي ليكون مسرحا لاستقبال أفضل المواهب في كرة القدم العالمية.

وأضافت أن الأندية السعودية تتواصل بالفعل من اللاعبين الذين يتقبلون الانتقال إلى المملكة، ويتطلب تمويل هذه الصفقات أكثر من مليار دولار أجورًا لنحو 20 لاعبًا أجنبيًا.

وأوضحت أن المسئولين في الدوري السعودي اعتبروا وجود كريستيانو رونالدو في نادي النصر انتصارا غير مسبوق، رغم أنه لم يتوج ببطولة في موسمه الأول داخل دوري روشن.

وكشفت أنه في الأسابيع الأخيرة تصاعدت التسريبات حول العروض الضخمة للاعبين المشهورين مثل ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ولفتت إلى أنه تم تكليف الرئيس التنفيذي البريطاني للدوري السعودي، جاري كوك، المدير التنفيذي السابق لشركة Nike والذي أدار مانشستر سيتي لفترة وجيزة بتنفيذ هذه الخطط.

وأكدت أن هذا المشروع جاء في أعقاب الأداء القوي للمنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، خاصة بعد الفوز على البطل الأرجنتيني، موضحا أن هذا المشروع يعزز النفوذ السعودي في الرياضة لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.