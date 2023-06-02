مجلس الأمن يدعو للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في #السودان

دعا مجلس الأمن، إلى وقف الأعمال العدائية في السودان والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا أنه يجب تطبيق اتفاق “جوبا” للسلام بالكامل خصوصا فيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور.

وقال مجلس الأمن إن اتفاق جوبا للسلام بشأن السودان ملزم لجميع الموقعين عليه، داعيا المنظمات الدولية وأعضاء الأمم المتحدة للاستجابة بسرعة للاحتياحات الإنسانية في السودان.

وعبر المجلس عن قلقه من تأثير الصراع في السودان على دول الجوار.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس الأمن دعمه للبعثة الأممية في السودان ويحث على استمرار انخراطها في عملية يقودها السودانيون.