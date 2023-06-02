النصر يخوض مباراتين أمام باريس سان جيرمان والإنتر.. الموعد ومكان إقامتهما

يخوض نادي النصر تجربة عالمية غير مسبوقة ضمن تحضيراته للموسم المقبل في الدوري السعودي.

وأعلنت إدارة نادي النصر، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في دورة تجريبية دولية تحتضنها اليابان، خلال الصيف الجاري، حيث سيواجه باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وكتب حساب النادي عبر "تويتر": "هذا الصيف النصر يطل في اليابان كونوا مستعدين".

وقال "العالمي": "النصر سيختتم استعداداته الصيفية بجولة خاصة في اليابان، وسيخوض مباراتيـن وديتين الأولى في 25 يوليو أمام باريس سان جيرمان، والثانية في 27 من الشهر ذاته أمام إنتر ميلان".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن رحيل حارس الفريق الأول لكرة القدم أجوستين روسي الذي تعاقد معه النادي لتعويض المصاب دافيد أوسبينا خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان في الجولة الآسيوية للعالمي، لكن من المتوقع أن يتم إذاعتها عبر قناة "SSC" السعودية الرياضية.