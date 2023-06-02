الجيش_اللبناني يكشف تطورات جديدة في قضية خطف المواطن السعودي بـ #بيروت #عاجل

كشف الجيش اللبناني عن تطورات جديدة في قضية المواطن السعودي المختطف مشاركي تركي المطيري يوم 28 مايو الماضي.

وكان الجيش اللبناني قد تمكن من تحرير المواطن السعودي المختطف في بيروت، وألقى القبض على بعض المتهمين، واليوم قال في بيان جديد صادر عن مديرية التوجيه إن مجموعة من مديرية المخابرات تمكنت من القبض على (ج.ج.) في منطقة البقاع.

وأضاف أن المتهم هو المسؤول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها.

وأوضح الجيش اللبناني أن المتهم أدى دوراً أساسياً في العملية عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانياً.

وأشار إلى أن المديرية نفذت كميناً محكماً في بلدة الدبية- الشوف ونجحت في توقيف (ع.ح.) أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع.