توضيح من “#الزكاة” بشأن طريقة الاعتراض على الإقرار الزكوي التقديري

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طريقة الاعتراض على الإقرار الزكوي التقديري.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أن المستفيد يمكنه تقديم اعتراض على الإقرار الزكوي التقديري من خلال الخطوات التالية:

الدخول على حسابه

اختيار أيقونة الإقرارات

اختيار «سنة الإقرار»

وستظهر في أسفل الشاشة أيقونة «تعديل».

جاء ذلك ردًّا على استفسار ورد إلى الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» من أحد المستفيدين بشأن «فاتورة زكاة» وردته بمبلغ 2600 ريال، بينما كان يدفع سنويًّا من 500 إلى 700 ريال.