اليوم.. “#أردوغان” يؤدي اليمين الدستورية كرئيسا لفترة جديدة في #تركيا  

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028.

وتمكن "أردوغان" الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارض بـ52.18 في المئة من الأصوات.

وقال فخر الدين ألتون، إن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب، كما أنه سيكون هناك مائدة عشاء.

وتستقبل العاصمة التركية أنقرة السبت، عددا من القادة والزعماء من مختلف دول العالم، بغية حضور مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة، ومن المتوقع حضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولا من دول مختلفة حفل التنصيب.