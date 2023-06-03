انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم .. وعيار 21 يسجل 205 ريال للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم في المملكة مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وانخفضت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21 نحو (205.40) ريال ، كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو (234.74) ريال، وعيار 22 نحو (215.18) ريال، وعيار 18 نحو (176.06) ريال.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,971.83) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,065.72) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,253.52) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,220.65) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,413.14) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,793.42) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,901.38) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,755.81) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (236,384.41) ريال.