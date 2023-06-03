بـ45 مئوية.. #مكة تُسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى و أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 درجة مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة 42 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم في مدينة أبها التي سجلت 17 درجة مئوية.

على جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم ، تنبيهًا تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة ، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، يبدأ الساعة الـ 12 ظهرا ويستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح الغد .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة في مدن المملكة: