قوات الاحتلال تقتحم #الضفة_الغربية.. و إصابة العشرات من الفلسطينيين

أصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن فلسطينياً أصيب بنيران قوات الاحتلال في مدينة طولكرم، كما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، خلال عمليات اقتحام لعدة قرى قضاء مدينة جنين، والتي تخللها إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، تزامن معها اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

في ذات السياق، يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 20 على التوالي فرض الحصار على قرية المغير قضاء مدينة رام الله، ويعرقل حركة تنقل الفلسطينيين، مما فاقم من معاناتهم، مجبرهم على سلوك طرق وعرة.