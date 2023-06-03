الأخبار المحلية

تحذير رسمي من حملات الحج الوهمية #عاجل

3 يونيو 2023 · < 1 minute

حذرت وزارة الحج والعمرة، اليوم، من التجاوب مع حملات الحج الوهمية ودعت للحجز عبر المنصات المعتمدة.

 

 