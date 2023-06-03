لأول مرة.. #تشافي يكشف كواليس مكالمته مع #ميسي

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن قيامه بالتواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل عودته إلى صفوف النادي الكتالوني.

قال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "متفائل بشأن قرار ميسي ولكن بحذر، يعني أنني متفائل بحذر، أنا في انتظار قرار ميسي متحمس لعودته وأريد بالفعل أن يعود، وتحدثت معه وأنتظر قراره، يمكن أن يساعدنا كثيرا"

وأضاف: "فيما يتعلق بالعرض الذي سيقدم لميسي هذا اختصاص ماتيو أليماني والإدارة على المستوى الرياضي والفريق سيكون رائعا"

وواصل: "النادي متفائل فيما يخص موافقة رابطة الدوري الإسباني على الجدوى الاقتصادية"