الإعلان الرسمي عن التشكيل الرسمي لمباراة #مانشستر_سيتي و #مانشستر_يونايتد

أعلن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
يخوض مانشستر يونايتد المواجهة بالتشكيل الآتي:
في حراسة المرمى: دي خيا.
في خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، ليندلوف، لوك شاو.
في خط الوسط: كاسيميرو، إيركسن، فريد.
في خط الهجوم: فيرنانديز، سانشو، راشفورد.
في المقابل جاءت اختيارات جوارديولا مكونة من:
في حراسة المرمى: أورتيجا.
في خط الدفاع: والكر، ستونز، دياز، أكانجي.
في خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان.
في خط الهجوم: سيلفا، جريليش، وأمامهم هالاند.