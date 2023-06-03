حماقي يعد الجمهور بمفاجآت مع بنش مارك في تقويم جدة

استمتع جمهور جدة بالحفل الكبير للفنان محمد حماقي الذي اُقيم يوم الجمعة ٢ يونيو بمسرح بنش مارك، ضمن فعاليات تقويم جدة وكعادتها أشعل حماقي المسرح بشعبيته الكبيرة وسط الجمهور السعودي، حيث حضر الحفل أكثر من 6000 شخص استمتعوا بأداء نجمهم المميز على المسرح.

غنى حماقي مجموعة من الأغاني الجديدة والقديمة، منذ أول أغنية غناها "نفسي أبقى جنبه"،"زيها مين".

وعبر حماقي عن إعجابه الشديد بالجمهور وأدائه، حيث قال "مفيش حلاوة بعد كده والواحد لما يشوف جمهور زي طده يكفيه".

وأكمل وصلته الغنائية بأغنيات "أدرينالين، ياستار، وأنا معاه، حاجة مستخبية، ياللي زعلان مني، من البداية، وحدة وحدة".

كما فاجأ الفنان حماقي الجمهور بالفنان الكبير شريف منير وقال: "إحنا كسبنا الفنان شريف منير كممثل عظيم لكن خسرناه في المزيكا وطلب منه العزف على آلة الدرامز".

وعبر الفنان شريف منير عن شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتطور السريع الذي شهدته المملكة وختم حديثه بدعوة "الله يديم المحبة بين الشعب المصري و السعودي".

كما عزف الفنان شريف على آلة الدرامز بصوت الفنان محمد حماقي على أغنية "لو حتسيب"، وحيا الفنان حماقي الهيئة العامة للترفية، وعبر عن شكره للمستشار تركي آل شيخ الذي حمل على عاتقه مسؤولية عظيمة، كما شكر الشركة المنظمة بنش مارك، وقال: "أنا ومحمد زكي بنحضر مفاجأة للجمهور ضمن حفلات تقويم جدة،خليكم مستعدين".