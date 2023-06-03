الأخبار المحلية

اللجنة الأمنية في #الرياض تضبط بدلًا ورتبًا عسكرية مخالفة

متابعات - الوئام
3 يونيو 2023 · < 1 minute

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض 3000 رتبة ونوط عسكرية، وصادرت 60 بدلة عسكرية بمحلات مخالفة، كما أغلقت 3 محال تجارية مخالفة لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر.