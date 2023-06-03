اللجنة الأمنية في #الرياض تضبط بدلًا ورتبًا عسكرية مخالفة

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض 3000 رتبة ونوط عسكرية، وصادرت 60 بدلة عسكرية بمحلات مخالفة، كما أغلقت 3 محال تجارية مخالفة لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر.
ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض 3000 رتبة ونوط عسكرية، وصادرت 60 بدلة عسكرية بمحلات مخالفة، كما أغلقت 3 محال تجارية مخالفة لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.