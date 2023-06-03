صورة سلاح الجندي منفذ “عملية الحدود” مع #إسرائيل حديث مواقع التواصل في #مصر

سلاح الشرطي المصري الذي هاجم إسرائيليين على الحدود (المصرية- الإسرائيلية)، اليوم، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت مصر وإسرائيل إن 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصريا قُتلوا بالقرب من الحدود بين البلدين اليوم السبت، في حادث نادر قالت الدولتان إنهما فتحتا تحقيقا مشتركا فيه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فرد أمن مصريا قتل جنديين إسرائيليين بالرصاص أثناء تأمينهما نقطة عسكرية على الحدود المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأضاف أن فرد الأمن وجنديا إسرائيليا ثالثا قتلا في مواجهة داخل الأراضي الاسرائيلية بعد ساعات من الحادث الأول.

وأعلن الجيش المصري في بيان مقتل ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية وفرد تأمين مصري خلال تبادل لإطلاق النار بينما كان الأخير يطارد مجموعة من المهربين عبر الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي ومصدران أمنيان مصريان إن مسؤولين من مصر وإسرائيل يحققون في الواقعة بتعاون كامل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يتضح كيف عبر فرد الأمن المصري السياج الحدودي، مشيرا إلى أن جنوده يمشطون المنطقة بحثا عن مسلحين آخرين.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجنديين قتلا بالرصاص في أثناء تأدية واجبهما في منطقة منعزلة نسبيا في صحراء النقب على طول الحدود المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وعثر على جثتيهما في وقت لاحق بعد عدم ردهما على جهاز الراديو.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بمجرد معرفته بالحادث رصد جنوده تسللا إلى الأراضي الإسرائيلية مما أدى إلى تبادل إطلاق النار قُتل فيه فرد الأمن المصري والجندي الإسرائيلي الثالث.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه أجرى تقييما للوضع مع رئيس الأركان وأن الجيش "سيحقق في الواقعة على النحو الواجب".