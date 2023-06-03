اجتماع #أوبك+.. مصادر: التخفيضات يمكن أن تصل إلى مليون برميل يوميا

بدأ التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اجتماعات تستمر ليومين.

ومن المحتمل أن تختتم بالاتفاق على تخفيضات جديدة للإنتاج تصل إلى مليون برميل يوميا.

وتواجه أوبك تراجعا في أسعار النفط مع تخمة في المعروض تلوح في الأفق.

ويضخ أوبك+ نحو 40% من الإنتاج العالمي، ما يعني أن قراراته المتعلقة بسياسة الإنتاج لها تأثير كبير على أسعار النفط.

وقالت 3 مصادر من أوبك+ لرويترز إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر يوم الأحد عندما يجتمع وزراء دول التحالف من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط.

وعقدت أوبك اليوم اجتماعا قصيرا منفصلا، لكن الوزراء لم يعلقوا على احتمال صدور قرارات تتعلق بسياسة الإنتاج بعد الاجتماع.