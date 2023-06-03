مانشستر_سيتي يواصل صحوته ويحصد #كأس_الاتحاد_الإنجليزي

حصد فريق مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من المواجهة، بعدما افتتح جوندوجان الشوط مع الثانية 15 بتسجيل أول الأهداف، بعد تسديدة رائعة من لمسة واحدة قادته لمنح التقدم للسكاي بلو.

وتمكن برونو فيرنانديز من احراز التعادل في الدقيقة 33 من علامة الجزاء، حيث حصل عليها اليونايتد بعد تدخل داخل المنطقة على راشفورد، ليتمكن برونو ببراعة من إسكانها في الشباك لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.

وافتتح جوندوجان المباراة بهدف مع الدقيقة 51، بنفس الطريقة بعدما اتته الكرة بعرضية استطاع أن يسددها من لمسة أولى بطريقة رائعة سجلت هدم التقدم مجددًا لصالح السيتي.

ومع الدقيقة 72 تمكن جوندوجان أيضًا من تسجيل هدف ثالث وكاد يسجل هاتريك، ولكن قام الحكم بإلغائه بداعي التسلل بعدما ارسل جريليش عرضية ترجمها هالاند في المرمى، قبل أن يتصدى لها دي خيا لتعود لجوندوجان المتواجد في مصيدة التسلل ليلغى الهدف.

ولكن تمكن السيتي من حسم اللقاء بهدفين مقابل هدف، ليحصد اللقب السابع في تاريخه، ويمنح اليونايتد الخسارة الثالثة عشر ليصبح أكثر فريق تاريخيًا يخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.