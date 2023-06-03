هيئة #المساحة_الجيولوجية: رصد 3 هزات أرضية شرق #خليج_عدن ولا تأثير على #المملكة #عاجل

قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 3 هزات أرضية رئيسية حدثت شرق خليج عدن صباح وعصر هذا اليوم السبت.

وأضاف في بيان صحفي: "كان أقصى قدر زلزالي في تمام الساعة 10:17:48 صباحا بقوة زلزالية بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر".

وأكد أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية نظرا لبعد المسافة الكبير ما بين موقع الهزة الأرضية والحدود السعودية الجنوبية.

وبين أن سبب الحدوث هذه الهزة يرجع إلى الحركة على فالق أوينز الواقع بالمحيط الهندي والذي يمثل الحد الجنوبي والجنوب الشرقي للصفيحة العربية، ويعتبر هذا الفالق نشط زلزاليا حيث تم رصد نشاط زلزالي عليه سابقا.

وتابع: "كما تم رصد 4 هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل".