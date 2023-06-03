وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يبحثان التنسيق لمنع تكرار حادث إطلاق النار على الحدود

كشف الجيش المصري، عن تفاصيل اتصال وزير الدفاع المصري ونظيره الإسرائيلي لبحث ملابسات حادث إطلاق النار على الحدود اليوم.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في بيان مساء اليوم السبت، إن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت لبحث ملابسات حادث اليوم.

وأضاف المتحدث العسكري أن وزير الدفاع المصري قدم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين، وناقش التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.