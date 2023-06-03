الأخضر تحت23 يفتتح تدريباته استعداداً لبطولة تولون الدولية #السعودية

افتتح المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والمقامة خلال الفترة من 2 إلى 18 يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب شاولنييه، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأحد تدريباته تحضيرًا لافتتاحية مباريات البطولة والتي سيحلّ فيها ضيفًا على منتخب فرنسا بعد غدٍ الإثنين.

من ناحية أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا الأذن للاعب عوض الناشري بعدم الانضمام للمعسكر، لظروف والدته الصحية.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).