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النائب العام يأمر بالقبض على شخص أساء لإحدى المناطق عبر إحدى المساحات الإلكترونية #عاجل

3 يونيو 2023 · < 1 minute
النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب
النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

وصدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، استنادا إلى المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.