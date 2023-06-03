“باب ثلاجة” يقود لضبط عمالة مختبئة في مستودع مخالف بـ #الرياض (فيديو)

تمكن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بمشاركة الفرق الرقابية وأمانة منطقة الرياض، من ضبط عمالة في مستودع مخالف اختبئوا في وكر يتم الدخول له من باب ثلاثة.

وتبين أن المتهمين اختبئوا في وكر يتم الوصول إليه عبر "باب ثلاجة"؛ للاختباء من حملات مكافحة التستر التجاري، وتم كشف حيلتهم وإحالتهم للجهات المختصة.