” #التعليم” تفتح العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.. الأحد #عاجل

يبدأ غدا الأحد الموافق ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين بذلك، من خلال نظام "نور"، ولمدة يومين (١٥- ١٦) من ذي القعدة؛ وفق الشروط والضوابط المنظمة للعدول، والموضحة في النظام ضمن "الإقرار" قبل تقديم الطلب.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات، ومراعاة لبعض الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول"، بعد تحقيق الرغبات في إجراءات النقل الخارجي لهذا العام ١٤٤٤هـ.

وحدّدت وزارة التعليم فترة العدول في يومين؛ ليتسنى لإدارات التعليم العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.