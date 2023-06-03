الأخبار المحلية

#شرطة_الرياض تقبض على مواطن أساء لإحدى المناطق عبر إحدى المساحات في تويتر

3 يونيو 2023 · < 1 minute

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن أساء لإحدى المناطق عبر إحدى المساحات في "تويتر".