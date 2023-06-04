“#أوبك+” يبحث دعم أسواق #النفط اليوم..  وخفض الإنتاج على طاولة المفاوضات

سيقرر تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط المزيد من خطوات سياسة الإنتاج في اجتماع اليوم الأحد، حيث تعكس أسعار النفط الخام صراعًا مستمرًا بين أساسيات العرض والطلب والمخاوف الأوسع بشأن الاقتصاد الكلي.

وقال مصدران من تحالف "أوبك+"، إنه يبحث خيارات محتملة من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اجتماع اليوم.

ويواجه وزراء أوبك+ سوقًا للنفط تهتز بسبب تقلب الإمدادات، وعدم اليقين بشأن الطلب، والركود المحتمل الذي قد يخنق استهلاك وقود النقل.

ومنذ أكتوبر ، خفضت "أوبك+" - وهي تحالف يضم 23 عضوا بما في ذلك روسيا والسعودية - الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في محاولة لمكافحة انخفاض الطلب. كما أعلن بعض الأعضاء عن تخفيضات طوعية إضافية يبلغ مجموعها 1.6 مليون برميل يوميًا في أبريل.