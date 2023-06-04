مواطن سبعيني لم يذق طعم النوم منذ 40 عاما.. وهذه قصته (#فيديو )

كشف العم سعود بن محمد الغامدي البالغ من العمر 70 عاماً، تفاصيل غياب النوم عنه منذ 40 عاما، ورغم هذا لم يشعر بأى مرض.

وقال في لقاء مع برنامج "MBC في أسبوع" أنه توجه إلى المستشفيات وعدد من المشايخ لمعرفة سبب حالته، مؤكدا أنه توجه إلى أحد المستشفيات حيث وصف له الأطباء علاجاً، لافتاً إلى أن الوضع لم يتغير رغم ذلك، إذ ظل يعاني من عدم الارتياح والقلق.

وقال إن الأطباء شخصوا حالته بأنه اكتئاب نفسي، بعد ذلك، توجه إلى عدد من الشيوخ لبحث حالته دون أي تطور، مشيراً إلى أنه رغم ما يمر به من معاناة فإنه يتمتع بحياة طيبة ويمارس أعماله.