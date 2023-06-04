عطل بناقلة #نفط أثناء عبورها #قناة_السويس.. وبدء عملية القطر

تعطلت ناقلة نفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أثناء بمرورها بقناة السويس.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول SEAVIGOUR، والتي تعطلت ماكيناتها وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس في بيان اليوم، أنَّه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة.

وأكَّد على أنه تمَّ الدفع على الفور بثلاث قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طنًا والقاطرة "بورسعيد 2" والقاطرة "بورسعيد 3 ويجرى حاليا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادًا لقطرها.